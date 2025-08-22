Lazio, Rovella è pronto a prendersi in mano la squadra. La situazione

Lazio, Rovella deve consacrarsi: titolare in biancoceleste ma ha anche un altro obiettivo da conseguire in questa annata con Sarri

In vista del debutto stagionale della Lazio in Serie A contro il Como, il tecnico Maurizio Sarri deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione. Tuttavia, un ballottaggio cruciale sembra essere già stato risolto: sarà Nicolò Rovella il perno del centrocampo biancoceleste. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha superato nelle gerarchie il suo concorrente, Danilo Cataldi, che comunque rimane un’opzione valida e sarà ampiamente utilizzato nel corso della stagione.

Per Rovella, questa è una grande occasione e una stagione che si preannuncia cruciale per la sua carriera. I primi due anni in maglia biancoceleste lo hanno visto crescere costantemente, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale, a riprova dei suoi progressi. Ora è chiamato a compiere il salto di qualità definitivo, dimostrando di poter mantenere un rendimento di alto livello con costanza.

Un’ottima stagione non solo consoliderebbe il suo ruolo nella Lazio, ma lo aiuterebbe anche a confermarsi nel giro della Nazionale. Sotto la guida di Luciano Spalletti era già entrato nel giro, e ora dovrà confermare la sua posizione anche con il nuovo CT, Gennaro Gattuso. Proprio Gattuso, durante la sua recente visita a Formello, ha avuto modo di parlare con Rovella, rinnovandogli la sua stima e il suo interesse. Queste parole lasciano presagire una possibile convocazione per gli impegni dell’Italia a settembre, che saranno decisivi per la qualificazione al Mondiale.

L’inizio di Rovella da titolare è un segnale forte da parte di Sarri, che ripone grande fiducia nelle sue capacità e lo vede come il futuro del centrocampo laziale. Ora spetta al giovane centrocampista ripagare questa fiducia sul campo, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative e delle ambizioni del club e della Nazionale.