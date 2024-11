Lazio, Romagnoli entra in lista: la classifica marcatori dei biancocelesti

Lazio sempre più cooperativa del gol. Si aggiunge anche Alessio Romagnoli ai calciatori già andati in rete in questa stagione

In Lazio–Porto, la rete di Alessio Romagnoli, ha allungato la lista dei calciatori biancocelesti andati in gol in questa stagione. Nelle prime sedici gare stagionali, tra Serie A ed Europa League, sono 13 i marcatori differenti. Questa la lista completa: