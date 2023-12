Lazio-Roma, spunta l’orario del possibile quarto di finale: lo annuncia Canigiani

Lazio-Roma, Canigiani rilascia alcune dichiarazioni in merito al possibile quarto di finale di Coppa Italia: le parole

Nonostante debba ancora disputarsi la sfida della Roma con la Cremonese, i tifosi di Lazio e Roma sono già in fermento per un possibile derby per i quarti di Coppa Italia. Ai microfoni di Lazio Style Canigiani, si sbilancia riguardo il possibile giorno e orario della partita

PAROLE – «Sappiamo che il quarto di finale sarà il 10 gennaio, in caso di derby potrebbe essere alle 18:30. Abbiamo dato il via alle vendite come ipotesi derby e ci sarà un ristorno nel caso in cui dovesse esserci la Cremonese»