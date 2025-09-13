 Lazio Roma, si vola verso il tutto esaurito allo stadio Olimpico. Ecco cosa riportano i dati - Lazio News 24
Lazio news 24

Published

41 minuti ago

on

By

Lazio Roma, verso il tutto esaurito: tifosi biancocelesti pronti a riempire l’Olimpico

La città si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno calcistico: il derby Lazio Roma è alle porte e l’Olimpico si appresta a trasformarsi in una bolgia. La corsa ai biglietti è già iniziata e i numeri fanno capire quanto sia alta l’attesa per la stracittadina della Capitale, in programma la prossima settimana.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i settori Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est sono ormai prossimi al sold-out, mentre anche gli altri settori dello stadio stanno rapidamente esaurendo i posti disponibili. L’obiettivo della società biancoceleste è ambizioso ma alla portata: raggiungere quota 60.000 spettatori, per un Olimpico tutto esaurito in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.

Il derby Lazio Roma non è mai una partita come le altre. È il match dell’orgoglio, dell’appartenenza, della passione che va oltre i 90 minuti. E in casa Lazio, la fiducia cresce giorno dopo giorno. La squadra di Sarri è consapevole dell’importanza del momento: con il campionato che entra nel vivo e gli impegni di Coppa all’orizzonte, serve la spinta dei tifosi per continuare a lottare su tutti i fronti.

Maurizio Sarri sa bene quanto il fattore pubblico possa incidere in una gara così delicata. Per questo, nelle ultime settimane, non ha mai smesso di sottolineare l’importanza del supporto della Curva Nord e di tutto lo stadio. I tifosi della Lazio hanno risposto presente, facendo partire una corsa al biglietto che ha pochi precedenti recenti, soprattutto considerando le difficoltà iniziali della stagione.

Il derby Lazio Roma sarà anche uno spartiacque emotivo: vincerlo significherebbe dare una svolta importante, sia dal punto di vista morale che della classifica. La società, nel frattempo, lavora per creare il clima perfetto, con iniziative promozionali e messaggi che puntano a rafforzare l’unità tra squadra e pubblico.

A una settimana dal fischio d’inizio, la cornice è quasi pronta. L’Olimpico si colorerà di biancoceleste e il popolo della Lazio si farà sentire come sempre: con voce, cuore e passione. Il derby si avvicina, e il conto alla rovescia è iniziato.

