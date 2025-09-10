Lazio Roma, pessime notizie per Gasperini. Si è rotto anche quel giocatore - Lazio News 24

Lazio Roma: Infortunio di Wesley mette a rischio il derby della Capitale. La situazione

Manca ancora un turno di Serie A al tanto atteso Lazio Roma, il derby della Capitale che come sempre accende le passioni di tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, già nelle ultime ore si sono accese le preoccupazioni per le condizioni fisiche di Wesley, terzino brasiliano della Roma, che si è fermato per un problema muscolare alla coscia. L’infortunio rischia di complicare i piani di José Mourinho in vista della stracittadina, prevista alle 12.30 del 21 settembre.

Il problema muscolare accusato da Wesley non sembra particolarmente grave, ma secondo le prime indiscrezioni, riportate da Sport Mediaset, il giocatore potrebbe essere costretto a saltare una o due partite nelle prossime settimane. Al momento, è quasi certo che non sarà disponibile per la gara contro il Torino, in programma prima del derby. Resta però in dubbio la sua presenza proprio nel match più atteso della stagione, quello contro la Lazio.

La notizia dell’infortunio di Wesley ha subito acceso l’allarme tra i tifosi giallorossi e non solo. La partita Lazio Roma è sempre un evento speciale, e la possibile assenza di un giocatore così importante come il terzino brasiliano rischia di influire sulle scelte tattiche e strategiche di Mourinho. Wesley, infatti, è uno degli elementi chiave della difesa romanista e il suo apporto in fase offensiva è altrettanto prezioso, grazie alla sua capacità di spingere sulla fascia e di creare occasioni per i compagni.

In vista del derby, Gasperini ha espresso qualche preoccupazione per il possibile impatto di questo infortunio sull’equilibrio della squadra giallorossa, sottolineando come la lotta per i tre punti sarà ancora più accesa, dato il valore emotivo e storico della sfida tra Lazio e Roma.

Mentre il club giallorosso monitora con attenzione l’evoluzione delle condizioni di Wesley, anche i tifosi della Lazio osservano con interesse, sperando che l’assenza dell’avversario possa rappresentare un vantaggio in un match che si preannuncia combattuto e ricco di tensione.

La sfida Lazio Roma del 21 settembre si avvicina quindi con un clima di incertezza legato a questo problema fisico, ma la speranza è che Wesley possa recuperare in tempo per partecipare a una delle partite più sentite e simboliche del calcio italiano.

Aggiornamenti sulle condizioni del terzino brasiliano arriveranno nelle prossime ore, e saranno fondamentali per capire come si prepareranno entrambe le squadre a questo appuntamento imperdibile.