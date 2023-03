Lazio-Roma, a poche ore dalla stracittadina capitolina Pedro sui social suona la carica ai tifosi per un match fondamentale

L’attesa per il derby non cresce solo tra i tifosi ma anche tra anche i giocatori, e Pedro sul quale i supporter biancocelesti puntano molto, freme e suona la carica sui social. Lo spagnolo pubblica a riguardo una stories che fa alzare ancor di più i decibel per questa partita.