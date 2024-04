Lazio, Impallomeni commenta il derby: «Luis Alberto non può stare in panchina» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato cosi nel post Lazio Roma:

«Ho dei dubbi sulle scelte iniziali. Il derby non è una partita normale. Uno come Luis Alberto non può stare in panchina e due come Kamada e Isaksen non capiscono. Magari il giapponese il prossimo anno lo migliora, ma non capisco perché insistere ora su di lui. Altro aspetto è quello che non può fare ora la Lazio il gioco che vuole il tecnico come corsa. E poi non crea più davanti. Se non hai la gamba devi inventarti qualcosa. Ha giocato come se fosse un esperimento. Deve mettersi in testa Tudor che è entrato in un mondo differente ora»