Lazio-Roma, il dato relativo ai tagliandi del derby di domenica

Lazio-Roma, manca sempre meno alla stracittadina romana e a pochi giorni dalla partita ecco il dato relativo alla vendita dei biglietti

Il presente si chiama Feyenoord, ma l’immediato futuro è il derby con la Roma e in entrambi i match la Lazio vuole rispondere presente. A pochi giorni dalla stracittadina contro i giallorossi di Mourinho, i tifosi biancocelesti hanno risposto come al solito presenti all’appello visto che per quanto riguarda i tagliandi è di 30.000 e che possono aumentare nei prossimi giorni.