Lazio Roma, la Lega serie A ricorda ai tifosi l’appuntamento con la stracittadina con un bel post social – FOTO

Condividi via email

Lazio Roma, in occasione della stracittadina contro i giallorossi la Lega pubblica un bel post sui social per ricordare l’appuntamento con il match

Ci siamo manca ormai veramente poco alla sfida di questa sera tra Lazio e Roma, fondamentale per le due compagini per il dominio cittadino ma anche in ottica Champions.

Lo sa benissimo anche la Lega serie A, che in occasione della stracittadina romana per ricordarla ai tifosi pubblica un bel post che non lascia dubbi su quanto sia atteso il match