Lazio Roma, stangata per Mancini e Azmoun: la decisione del Giudice Sportivo

Lazio-Roma, stangata in casa giallorossa: il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate Mancini e per due Azmoun

Stangata per la Roma di Mourinho dopo il derby perso in Coppa Italia contro la Lazio. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per tre giornate Gianluca Mancini «perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all’Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività».

Due giornate invece per Azmoun «perché, al 54′ del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con una manata al volto un calciatore avversario».