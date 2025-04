Lazio Roma, il comunicato del Club circa il derby previsto per stasera e sulle novità per i possessori degli abbonamenti: le ultime

Lazio Roma, i capitolini pubblicano un comunicato per i tifosi in vista del super derby di questa sera: le ultime sulla sfida dell’Olimpico

Lazio Roma avrà luogo questa sera e calamiterà le attenzioni di tutta Italia e non solo…. Il derby di Roma è seguito da tutto il mondo ed il Club biancoceleste ha voluto pubblicare un comunicato per informare i propri seguaci di alcune novità per i detentori dei biglietti in Tribuna Tevere. Le parole sul canale ufficiale del Club:

«La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere che per il derby Lazio-Roma di domenica 13 aprile, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi».