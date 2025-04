Lazio Roma, ci sarà Celik nella stracittadina? Le condizioni del calciatore giallorosso in vista del derby: i dettagli

Lazio Roma, Ranieri per la Juve ma in particolare per il derby deve fare i conti con la situazione di Celik: le ultime sulle sue condizioni fisiche

Archiviata l’amara serata di ieri contro il Torino, con l’arrivo di Aprile per la Lazio inizia una fase cruciale della stagione tra campionato ed Europa League che alla luce degli ultimi risultati non può permettersi di fallire.

Uno degli incroci da brividi di questo mese sarà il derby contro la Roma della prossima settimana, con Ranieri che per il match sia con i biancocelesti che con la Juventus deve fare i conti con la situazione Celik.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il turco sta lavorando per tornare a disposizione del tecnico giallorosso per le due sfide fondamentali, visto che manca dalla gara persa in trasferta in Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Il quotidiano romano spiega che l’ex Lille a meno di clamorose ricadute e colpi di scena, tornerà a disposizione di Ranieri per il finale di stagione e quindi per il derby di domenica prossima e riprenderà il suo posto nella retroguardia a tre.