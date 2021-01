Lazio-Roma, da Luiz Felipe a Luis Alberto: i segreti della vittoria – ANALISI

Da Luiz Felipe a Luis Alberto: ecco tutti i segreti che hanno permesso alla Lazio di battere la Roma – ANALISI TATTICA

In pochi si sarebbero aspettati una tale vittoria della Lazio, che per la prima volta in stagione centra il terzo successo consecutivo. I biancocelesti confermano di essere una squadra che raramente fa brutte partite contro le prime della classe: nel derby di ieri, la Lazio ha fatto una prestazione di grande qualità, attenzione e generosità. Nel girone di ritorno, bisognerà cercare di avere continuità anche contro le medio-piccole, visto che è in queste gare che Inzaghi ha perso punti sanguinosi.

Quella contro la Roma è stata una partita che ha confermato le molte anime dei biancocelesti. Nonostante sia una squadra verticale, che se potesse attaccherebbe sempre in spazi larghi, la Lazio è anche una delle formazioni del campionato che più palleggia nella propria metà campo. Inzaghi cura molto l’uscita dal basso, paziente ed elaborata: lo scopo è quello di attirare il pressing rivale in avanti per poi attaccare la profondità alle spalle e sfruttare così le qualità dei propri velocisti (Immobile su tutti).

Ciò si è visto chiaramente nei primi minuti di Lazio-Roma. I capitolini hanno palleggiato con molta pazienza da dietro, coinvolgendo tanto Reina nella costruzione.