Lazio Roma 3-0, la squadra festeggia sotto la Nord: «Grazie per essere stati, a distanza, con noi»

La Lazio ha festeggiato sui social all’indomani del derby vinto e dominato contro la Roma: il messaggio del club biancoceleste

Un derby che rimarrà nella storia. Sia per le circostanze in cui si è giocato (di venerdì sera, senza i tifosi) sia per il risultato: un 3-0 che non lascia spazio ad appelli. Dopo il triplice fischio la Lazio si è riversata sotto la Curva Nord per festeggiare l’importante successo, facendo finta che fosse gremita. All’indomani della vittoria il club ha ringraziato così i tifosi su Instagram: «Sotto la Nord. Grazie per essere stati, a distanza, con noi».