Lazio in ritiro a Coverciano per la sfida contro l'Empoli

La società biancoceleste ha scelto di unirsi in ritiro prima della sfida odierna in programma allo stadio Castellani di Empoli

E’ solo questione di ore prima che il match del Castellani tra Empoli e Lazio prenda il via, con le due squadre che si contenderanno 3 punti fondamentali per i rispettivi obiettivi di classifica.

I biancocelesti sono in piena lotta Champions e per continuare a credere nel sogno, la società ha deciso di riunirsi in ritiro a Coverciano. Come riportato da Il Messaggero infatti, il viaggio è cominciato nel pomeriggio di ieri, con partenza da Termini alle ore 16.00.