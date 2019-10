Lazio, rinnovo Correa: clausola record per l’argentino

La Lazio blinda Correa: inserita una clausola rescissoria da 80 milioni nel rinnovo. Si attende solo l’ufficialità del club

C’è l’accordo: Correa ha scelto ancora la Lazio. La trattativa è andata avanti nelle stanze di Formello con la presenza del manager del giocatore, Alessandro Lucci. La società non si è limitata a ritoccare l’ingaggio (QUI I DETTAGLI DEL RINNOVO) e prolungare la scadenza del contratto, ma ha inserito una clausola rescissoria da 80 milioni. Come ricordato dal Corriere dello Sport, la volontà del club è quella di blindare i suoi giocatori migliori: Correa è un top player e la Lazio non è disposta a lasciarlo partire tanto facilmente.