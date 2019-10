Lazio, c’è l’accordo per il rinnovo di Correa: attesa l’ufficialità

Lazio, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo di Correa: firmerà un contratto che lo renderà il terzo calciatore più pagato in rosa

E’ stato finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo di Joaquin Correa. Come riporta Sky Sport, l’argentino firmerà un contratto di un anno più lungo rispetto alla scadenza attuale, quindi fino al 2024, a due milioni di euro più bonus. E’ stato tutto formalizzato nella giornata di ieri nell’incontro tra il ds della Lazio Tare ed il procuratore Lucci. Non resta, dunque, che aspettare l’annuncio ufficiale del rinnovo da parte del club biancococeleste.

LAZIO, RINNOVA ANCHE CAICEDO: ECCO I DETTAGLI