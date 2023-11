Lazio, ricorso di Giuffredi contro i biancocelesti: in ballo Hysaj. Cosa succede. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, il manager Mario Giuffredi avrebbe fatto un ricorso contro la Lazio presso il Collegio di Garanzia del CONI per le commissioni relative a Hysaj, ingaggiato nel 2021 dal Napoli a parametro zero.

Giuffredi è lo stesso agente di Zaccagni, per cui arrivano buone notizie dopo l’ultimo controllo al ginocchio: la distorsione sta rientrando, Mattia già in settimana può rientrare in gruppo. Dopo sei anni al Napoli, l’albanese ha scelto di terminare la propria esperienza in azzurra e svincolarsi per fine contratto.

Ad approfittare della situazione è stata propria la società capitolina, con Lotito che gli ha proposto quattro anni di contratto, arrivando poi alla finalizzazione dell’affare il 19 agosto 2021.