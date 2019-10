Lazio Rennes, sarà un Olimpico quasi deserto: il dato spettatori

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Lazio – Rennes: la società biancoceleste non immaginava di fermarsi ad un numero così basso di biglietti venduti

Un Olimpico praticamente vuoto attende di ospitare Lazio – Rennes. Già ieri il responsabile del marketing aveva annunciato con delusione (clicca QUI per la news) la presenza di circa 7mila tifosi in occasione dell’esordio casalingo in Europa League. L’orario favorevole (ore 21.00) e i prezzi bassi (10 euro per un biglietto in Curva Nord) non sono bastati per trascinare la gente allo stadio. Non è comunque la prima volta: come riporta il “Corriere dello Sport”, in passato la Lazio ha spesso disputato le gare della fase a gironi con una cornice di pubblico poco esaltante.

LAZIO – RENNES: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI