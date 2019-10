Lazio-Rennes, fari puntati su Niang: è lui il nemico pubblico numero uno

Giovedì sera tra le fila avversarie ci sarà un ex della nostra Serie A

Mancano circa 48 ore alla sfida di Europa League tra la Lazio di Inzaghi e il Rennes di Stéphan. I biancocelesti vengono dall’esaltante vittoria contro i grifoni e vogliono raggiungere la vittoria anche in campo europeo, considerando che la prima giornata ha visto i romeni del Cluj superare i capitolini. Tra i ranghi dei francesi c’è un giocatore che ha calcato i campi della Serie A indossando le maglie di Milan, Genoa e Torino: M’Baye Niang.

CARATTERISTICHE – Da un punto di vista atletico, Niang abbina forza fisica a una formidabile velocità e accelerazione. Riesce in genere ad essere preciso nel primo controllo, usando petto, ginocchia e piede destro, il dominante. Raramente usa il sinistro per il controllo orientato, anche in posizioni di campo dove sarebbe più indicato, preferendo invece l’esterno destro. Dotato di notevole tecnica e di grande abilità nel dribbling, ama ricevere e puntare l’avversario in spazi aperti, ma è migliorato molto anche nello stretto e nei raddoppi, merito dell’uso efficace del corpo a protezione della palla. Nell’uno contro uno è difficilmente contenibile, la sua velocità lo pone costantemente in vantaggio sull’avversario ma talvolta si rivela eccessiva per mantenere un controllo ottimale della palla. La Lazio è avvisata, massima accortezza con il giovane senegalese.