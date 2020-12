Lazio, Reina: «Napoli nel cuore, ma questi 90 minuti devono riscattarci»

Pepe Reina, attuale portiere della Lazio, ritroverà questa sera il Napoli, la sua ex squadra. Ecco le sue parole sul match

La Lazio incontrerà questa sera il Napoli, una gara importante per Pepe Reina: il grande ex del match. Ecco le parole del portiere biancoceleste, raccolta nel match program pubblicato dal sito ufficiale:

NAPOLI – «Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una Società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono risc attarc i, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato».

RIPARTIRE – «Tutto parte dalla prestazione. Bisogna offrire una grande prova per avvicinarci il più possibile al conseguimento di un risultato positivo. La via più breve per rialzarci è sicuramente mettere in campo una grande prestazione».

GARA – «l partenopei hanno una squadra molto preparata ed ampia. Vantano molte risorse, è una degli organici più attrezzati in Italia e puntano alla Vittoria finale del campionato. A prescindere dalle assenze, possono contare su dei calciatori validi che non faranno sentire l’assenza di g iocator i».