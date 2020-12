Lazio, Reina: «Ora recuperiamo le forze, dobbiamo vincere sabato e martedì»

Lazio, le parole di Pepe Reina – alla radio ufficiale del club – al termine della gara contro il Borussia Dortmund

Al termine della gara tra Borussia Dortmund e Lazio, ecco l’intervento di Pepe Reina a Lazio Style Radio:

«Sapevamo che il pareggio o la sconfitta sarebbero stati la stessa cosa. Volevamo chiudere la qualificazione oggi, ma dobbiamo giocarcela ancora. Dobbiamo recuperare forze per sabato e martedì, in campionato dobbiamo reagire e fare meglio. Imbattuti in Champions? Vuol dire che siamo sulla strada giusta, ma manca ancora una partita e tuto questo può smontarsi se perdiamo. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo finire il girone in modo ottimale con un’altra vittoria e cercare diessere primi nel girone. Burki? Grandissimo portiere, lo apprezzo tantissimo».