Lazio, record importante per la squadra biancoceleste. La situazione non lascia dubbio - Lazio News 24

Lazio, un record importante per la squadra biancoceleste lavorando su un dato non indifferente

La Lazio sta vivendo una stagione difensiva da manuale, diventata ormai un vero e proprio marchio di fabbrica sotto la guida di Maurizio Sarri. L’allenatore ha trasformato il reparto arretrato in un vero e proprio muro, capace di sovvertire i numeri della passata stagione e di creare una struttura solida e credibile, nonostante il club non abbia avuto la possibilità di rinforzarsi come altre squadre in Serie A.

Il lavoro di Sarri ha permesso alla Lazio di diventare una delle squadre più affidabili in fase difensiva, un aspetto che sta facendo la differenza nelle ambizioni europee del club. La squadra biancoceleste riesce a combinare un gioco offensivo propositivo con una difesa attentissima, mostrando equilibrio e organizzazione tattica. Questa solidità ha reso la Lazio non solo competitiva in campionato, ma anche protagonista nella corsa per un posto in Europa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i numeri parlano chiaro: la Lazio è tra le migliori difese d’Europa, alla pari con il Bayern Monaco, con entrambe le squadre che hanno subito soltanto 11 reti. Solo Arsenal e Roma hanno fatto meglio, con 10 e 8 gol subiti rispettivamente. Questi dati sottolineano quanto il lavoro del tecnico stia dando risultati concreti e quanto la difesa biancoceleste sia diventata un punto di riferimento anche a livello continentale.

La solidità difensiva permette alla Lazio di affrontare il campionato con maggiore sicurezza e di guardare con ambizione ai traguardi europei. La capacità di non subire gol, unita a un gioco ordinato e propositivo, rende la squadra di Sarri tra le più temibili della Serie A, capace di competere ad altissimi livelli e di candidarsi come esempio di organizzazione tattica e resilienza.

