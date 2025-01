Lazio, emergenza difesa contro la Real Sociedad: scelte obbligate per Marco Baroni contro gli spagnoli

Lazio, scelte obbligate per Marco Baroni in difesa: cinque assenze pesanti e solo quattro calciatori disponibili

Allarme difesa per la Lazio in occasione della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Nel reparto arretrato l’unico dubbio che il tecnico Marco Baroni ha è quello in porta tra Provedel e Mandas, con il greco favorito in quanto portiere di Coppa.

Davanti a lui però scelte obbligate: assenti per infortunio Lazzari e Patric, squalificati Gigot e Pellegrini e mancherà anche Hysaj, non in lista Europa. A destra ci sarà quindi Marusic, chiamato agli straordinari, al centro Romagnoli e Gila e a sinistra Nuno Tavares. In panchina Baroni starebbe pensando alla promozione per una sera di Alessandro Milani, terzino mancino della Primavera.