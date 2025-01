Lazio-Real Sociedad, i precedenti della sfida con gli spagnoli: il dato

Lazio-Real Sociedad, in occasione della sfida contro la formazione iberica ripercorriamo tutti i precedenti contro gli spagnoli: il dato

Finalmente ci siamo la Lazio è in campo contro la Real Sociedad, nella gara in casa fondamentale per il proseguo del torneo e per centrare da subito la qualificazione agli ottavi. La sfida di questa sera è la prima tra le due compagini, visto che nella loro storia i biancocelesti non hanno mai affrontato la formazione spagnola, ma un precedente anche se non ufficiale c’è stato. Si tratta di un amichevole del 2011 per la presentazione della squadra, e fini esattamente 2-0 per le aquile