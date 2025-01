Lazio-Real Sociedad, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

Lazio-Real Sociedad, alla vigilia della delicata sfida interna contro gli spagnoli ecco dove vedere il match in tv e streaming

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, giovedì sera torna in campo la Lazio per la gara interna di Europa League contro la Real Sociedad, fondamentale per la qualificazione. Il match dei biancocelesti si disputerà alle ore 21 e sarà trasmesso su Sky e Sky Go per quanto riguarda le piattaforme streaming. Da non perdere la consueta cronaca testuale su Lazionews24!