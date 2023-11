Ranieri pensa già alla Lazio: «Dovremo lottare, altrimenti…»

Claudio Ranieri ha detto la sua sul campionato e le ambizioni del Cagliari, prossimo avversario dei sardi proprio la Lazio

Intervenuto a DAZN dopo il pareggio contro il Monza, Claudio Ranieri ha detto la sua sul campionato del Cagliari e la necessità di lottare per raggiungere la salvezza. A tal proposito, la prossima squadra per il club sardo sarà la Lazio.

PAREGGIO GIUSTO – «Credo di sì. Li abbiamo un po’ sorpresi con il ritmo, essendo pericolosi a ogni calcio piazzato. Non è facile con il Monza, nel secondo tempo hanno fatto gol e poi sfiorato il secondo. Un tempo per uno, va bene così. Quando non si vince, l’importante è non perdere».

PROSSIMI IMPEGNI CAGLIARI – «Siamo entrati nel nostro campionato. Le prime 8 erano terribili, guardando la classifica dell’anno scorso. Ora siamo rodati e sappiamo che c’è da lottare, sennò è difficile. Ci dobbiamo salvare, anche all’ultimo secondo».

SQUADRA – «La squadra è stata compatta e ha giocato a tratti un buon calcio».

PETAGNA – «Non era facile, i difensori lo tenevano. Per noi è un riferimento molto importante».

INTERESSE PASSATO DEL MONZA – «C’era stato un pour parler, ma poi hanno fatto la scelta giusta».