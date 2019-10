Lazio, Rambaudi: «Le dichiarazioni di Acerbi sono una critica, ma giusta!»

Rambaudi analizza le parole di Francesco Acerbi durante la conferenza stampa prima degli impegni della Nazionale

Roberto Rambaudi è intervenuto all’interno della trasmissione ‘Non mollare mai’ in onda su Radio Sei per commentare le dichiarazioni fatte da Acerbi in conferenza stampa.

«Le parole di Acerbi in nazionale? Ha dato delle risposte, confermando quanto in molti pensano. La Lazio in estate doveva cambiare di più, doveva aggiungere profili utili per aumentare attenzione voglia. E’ una cosa logica e fisiologica, riguarda ogni sfera della vita. Aggiungere per migliorare e crescere. Se l’obiettivo è quello di migliorarti devi fare questo. Sono contento che all’interno ci sia una presa di coscienza. Quella di Acerbi va letta come una critica, i giocatori sono rimasti gli stessi così come i problemi. Tra l’altro quando un gruppo di lavoro resta sempre lo stesso può subentrare anche un po’ di monotonia. In questo ci metto dentro anche Inzaghi, anche lui doveva contribuire a migliorare questa squadra».