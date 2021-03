Lazio, il quarto posto è andato? Le possibilità dei biancocelesti

La Lazio è a -7 dal quarto posto con una partita in meno. Il treno Champions è già partito? Ecco come i biancocelesti potrebbero rientrare in lotta

Le tre sconfitte di fila subite dalla Lazio (Inter, Bologna, Juve) hanno di certo destabilizzato e demoralizzato l’ambiente: i biancocelesti sono scivolati al settimo posto con 7 punti di ritardo rispetto alla Roma quarta in classifica.

Tuttavia, non tutto è perduto: in primo luogo, la Lazio ha una partita in meno ancora da giocare (Lazio-Torino) ma, soprattutto, possiede la capacità di entrare in una scia di vittorie che le permetterebbe di irrompere di nuovo nella lotta Champions. I biancocelesti si sono già rivelati capaci di inanellare una serie di risultati: l’anno scorso, con 11 vittorie consecutive, e quest’anno, dalla 14° (sconfitta Milan) alla 21° giornata, dove sono state conquistate sei vittorie e un pareggio, permettendo alla squadra di Inzaghi di scalare posizioni e riproporsi nelle zone alte.