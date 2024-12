Lazio, Provedel contro Mandas: la media gol subiti dai due portieri. Spicca quella differenza tra di loro

Lazio che ha alternato tra campionato e coppe i due portieri. Questi i numeri di Provedel e Mandas in questa stagione

La Lazio nel corso della stagione, ha alternato Ivan Provedel e Christos Mandas tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il friulano titolare in campionato, mentre il greco è il portiere di Coppa, fatta eccezione per la prima uscita europea in cui ha giocato l’ex Spezia.

Provedel ha disputato 18 gare con 5 clean sheet e 24 gol subiti (1,33 di media). Mandas è sceso in campo in 6 occasioni, nelle quali ha incassato 4 gol (0,66 di media) e ottenuto 2 clean sheet.