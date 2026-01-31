Lazio, nuovo comunicato dei tifosi: la protesta contro Lotito continua

Lazio, nella giornata odierna i tifosi biancocelesti si sono fatti sentire nuovamente con un comunicato riflessivo in seguito alla vittoria di ieri

E’ arrivata una nuova comunicazione da “I Gruppi Del Tifo Organizzato” circa la protesta contro la società del presidente Claudio Lotito. La Lazio di Maurizio Sarri ieri ha battuto il Genoa in uno stadio Olimpico in cui il clima è stato spettrale a causa dei soli 4.000 presenti.

Danilo Cataldi e compagni hanno conquistato tre punti pesanti, ma i sostenitori biancocelesti sono convinti delle proprie motivazioni e continueranno a protestare contro i vertici del club. Il comunicato:

“Ieri quasi 30.000 persone hanno deciso di non presenziare all’interno dello stadio pur avendo pagato il proprio abbonamento. Come già scritto in precedenza, ci preserviamo dal prendere decisioni di pancia e decideremo passo passo come proseguire questa contestazione. Il prossimo comunicato verrà diramato la prossima settimana, dopo l’incontro di tutti i gruppi del tifo organizzato, in modo da decidere all’unanimità, il miglior modo di proseguire mettendo sempre come primo criterio il bene della Lazio e dei laziali”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!