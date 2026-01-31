Connect with us

News

Lazio, nuovo comunicato dei tifosi: la protesta contro Lotito continua

Published

1 ora ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, nella giornata odierna i tifosi biancocelesti si sono fatti sentire nuovamente con un comunicato riflessivo in seguito alla vittoria di ieri

E’ arrivata una nuova comunicazione da “I Gruppi Del Tifo Organizzato” circa la protesta contro la società del presidente Claudio Lotito. La Lazio di Maurizio Sarri ieri ha battuto il Genoa in uno stadio Olimpico in cui il clima è stato spettrale a causa dei soli 4.000 presenti.

Danilo Cataldi e compagni hanno conquistato tre punti pesanti, ma i sostenitori biancocelesti sono convinti delle proprie motivazioni e continueranno a protestare contro i vertici del club. Il comunicato:

“Ieri quasi 30.000 persone hanno deciso di non presenziare all’interno dello stadio pur avendo pagato il proprio abbonamento. Come già scritto in precedenza, ci preserviamo dal prendere decisioni di pancia e decideremo passo passo come proseguire questa contestazione. Il prossimo comunicato verrà diramato la prossima settimana, dopo l’incontro di tutti i gruppi del tifo organizzato, in modo da decidere all’unanimità, il miglior modo di proseguire mettendo sempre come primo criterio il bene della Lazio e dei laziali”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×