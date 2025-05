Lazio, il Club propone un’offerta speciale per i propri tifosi! Disponibile solo per un periodo limitato: le ultime – FOTO

Lazio, ecco qual è la proposta del Club per i propri tifosi in questi ultimi giorni di maggio! Le ultime dal sito ufficiale biancoceleste

La società biancoceleste è pronta ad affrontare l’ultima partita di campionato di Serie A contro il Lecce. Per caricare i propri tifosi la società capitolina ha deciso di proporre un’offerta speciale negli store Lazio Style 1900 e nei punti vendita allo stadio Olimpico.

Qui sarà infatti possibile acquistare le maglie dei biancocelesti ma con una promozione speciale. Per ogni maglia venduta ce ne sarà una in regalo fino ad esaurimento scorte. Affrettatevi dunque per non lasciarvi scappare quest’occasione.