La Lazio osserva i giovani talenti! Primi contatti con il Bayern Monaco per Asp

La Lazio vuole puntare sui giovani! A catturare l’attenzione è il danese Jonathan Asp. Ci sarebbero stati i primi contatti con il Bayern Monaco

La strategia per il futuro della Lazio appare ormai tracciata con assoluta chiarezza. La dirigenza ha deciso di virare con decisione su profili giovani e di grande prospettiva, abbandonando le vecchie logiche per inaugurare un ciclo fresco. L’ultimo nome inserito nella lista dei desideri arriva direttamente dai confini scandinavi. Come rivelato dal portale danese Bold, la società capitolina avrebbe avviato una fitta trattativa con il Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni sportive di Jonathan Asp. I primi contatti tra le parti sono stati giudicati molto positivi, confermando la volontà di accelerare i tempi.

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I numeri del gioiello Jonathan Asp nel mirino della Lazio

Il profilo risponde all’identikit del trequartista moderno, dotato di grande tecnica e visione di gioco. Il classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco ha vissuto l’ultima stagione calcistica in prestito al Grasshoppers, nel massimo campionato svizzero. In terra elvetica, il ragazzo ha dimostrato una continuità impressionante, collezionando ben 40 presenze e mettendo a referto 9 gol e 6 assist. Numeri importanti per un debuttante, che testimoniano una maturità precoce e la capacità di incidere sul campo, attirando le attenzioni dei principali osservatori internazionali.

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La folta concorrenza europea per l’obiettivo della Lazio

Portare il talento danese a Formello non sarà affatto una passeggiata per la dirigenza. La testata sottolinea infatti come la Lazio debba fronteggiare una concorrenza agguerrita e ramificata in tutto il continente. Oltre ai biancocelesti, diversi club posizionati in Germania, Francia, Inghilterra e Svizzera hanno già chiesto informazioni al Bayern Monaco per capire la fattibilità dell’operazione. Prima di mettere la firma sul nuovo contratto, il giocatore valuterà il progetto tecnico complessivo. La squadra biancoceleste dovrà essere abile a muoversi d’anticipo per sbaragliare l’ampia concorrenza e blindare il colpo!