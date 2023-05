Lazio Primavera in festa, Sanderra: «Questo risultato rimane nella nostra storia. Diego Gonzalez ci ha dato una mano». Le parole del tecnico biancoceleste

Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato così dopo il pareggio col Cosenza valso la promozione.

Le sue parole ai cronisti presenti: «Siamo arrivati un po’ col fiatone, i ragazzi avevano questa pressione che però hanno gestito abbastanza bene. Non eravamo più brillanti già dalla Spezia, ma il risultato è importante, una vittoria del campionato rimane nella storia di ogni giocatore. Siamo contenti e soddisfatti, ma anche per la crescita generale umano e delle mentalità. Io nasco dal basso, ho fatto tanta gavetta prima di allenare i grandi. Ritornare nel settore giovanile è stata un’esperienza nuova, diversa, ma appassionante perché qui c’è più margine nel plasmare i giocatori. C’era un po’ da costruire e selezionare, per fare bene ci vuole tempo e per questo abbiamo faticato, ma nei momenti di difficoltà devo ringraziare la società che sono stati molto vicini e non mi hanno mai messo in discussione».

E ancora: «I ragazzi, dopo aver scelto una strada, hanno lavorato sul campo e hanno raggiunto questo traguardo, frutto di un lavoro assiduo e merito di tutti. Noi dobbiamo pensare a migliorare sempre, per il futuro penso alla prossima partita e a un’eventuale Supercoppa a cui teniamo. Poi vedremo. Oggi testa bassa e lavorare per la Supercoppa. Devo ammettere che qualcosa del mio calcio lo ho visto, non è il mio calcio ideale ma per esprimerlo ci vuole continuità di lavoro.Diego Gonzalez ci ha dato una grande mano, ma anche lui ha dei margini di crescita soprattutto mentali. Oggi anche si è spento e si è rilassato. Ma se devo parlare di singoli parlo di chi ha giocato meno che ha alzato il livello della competizione».