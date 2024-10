Lazio Primavera, Serra: «Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ci siamo preparati al meglio e abbiamo dato tutto ciò che avevamo»

Lazio Primavera, le parole del giocatore biancoceleste al termine della gara

Vince la Lazio Primavera contro la Samp, Federico Serra è intervenuto ai microfoni ufficiali al termine della sfida. Queste le sue parole.

PAROLE– «Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ci siamo preparati al meglio e abbiamo dato tutto ciò che avevamo. La Samp è una grandissima squadra, la classifica per loro è bugiarda. Bravi subito a andarli a prendere e il vantaggio, abbiamo fatto l errore dopo il secondo gol e ci hanno segnato, ma siamo stati bravi a chiuderla. Dietro ci aiutiamo tutti, dal primo difensore all ultimo attaccante, difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Cambio modulo? È importante essere duttili in campo, io stesso mi adatto in campo e sto imparando giorno per giorno a fare il quinto di centrocampo. A livello personale sono molto contento e riesco a esprimermi al meglio, ciò che viene viene e io sto dando il massimo. Sono contento dei miei 4 gol, e oggi dell’assist e rigore conquistato. La classifica non la guardiamo, si pensa partita per partita. Da martedì ci rimettiamo sotto e pensiamo al Cagliari. Per me è un derby, sono di Sassari. Sarà una partita difficile, dobbiamo andare lì tosti e sarà un bel match. Siamo un bel gruppo, ci difendiamo a vicenda »