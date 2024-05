Lazio Primavera, Barraco: «Finali Scudetto? Soddisfazione grandissima. Arriva un traguardo storico». Le parole del vice tecnico

Oggi il derby di Primavera tra Roma e Lazio, in programma per le 15.00. Prima del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il vice di Sanderra, Dario Barraco per presentare la stracittadina:

PAROLE– «Finali Scudetto? Soddisfazione grandissima, al di là del risultato sportivo sono stati due anni splendidi tra la vittoria del campionato e della Supercoppa. Battere squadre come Milan, Torino, la stessa Roma… Arriva un traguardo storico, nessuno ci era mai riuscito venendo dalla Primavera 2. Un successo meritato per il gruppo. Sono dei soldati, hanno l’umiltà e la bravura di ascoltare e mettersi a disposizione, sacrificandosi e rinunciando a cose personale, quindi è giusto che vengano premiati con questo traguardo. Le motivazioni che ti dà un derby non te le dà nient’altro, poi c’è la graduatoria per la posizione in classifica che è altrettanto importante. Oltre ai sentimenti che ti dà il derby c’è anche il calcio giocato, cercheremo di fare il meglio possibile contro una grande squadra. Bordon-Ruggeri-Dutu? Un trio che ha già giocato insieme durante il campionato, dandoci buoni segnali. Stavamo studiando in settimana se adottare o meno questo trio che ci ha dato comunque grandi risultati. Siamo fiduciosi ».