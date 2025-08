La pressione su Castellanos e il dilemma Insigne: le scelte obbligate della Lazio

La pressione sul Taty Castellanos e il dilemma di calciomercato Lorenzo Insigne: le scelte obbligate della Lazio di Sarri

Castellanos è il giocatore che preoccupa di più in casa Lazio. L’attaccante argentino, a secco in tutte le amichevoli finora disputate, non è solo isolato in campo ma si sta anche innervosendo, come dimostrano i suoi gesti di stizza, le sbracciate e le discussioni. Nonostante si tratti di amichevoli, il suo nervosismo non è un buon segno. Già nel suo primo anno a Roma aveva sofferto la concorrenza di Immobile e ora rischia di farsi superare nelle gerarchie da Dia, che potrebbe soffiargli il posto da titolare già nell’amichevole contro il Galatasaray. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, un paio di settimane fa l’argentino ha flirtato con il Flamengo, ma la società biancoceleste non ha intenzione di venderlo senza poter acquistare un sostituto.

L’idea di sostituirlo con Insigne, attualmente svincolato, era stata valutata, ma la situazione è complessa. L’ex Napoli sta temporeggiando, e la Lazio non può rischiare di rimanere scoperta in attacco, anche perché Dia partirà probabilmente a dicembre per la Coppa d’Africa. Sarri dovrà quindi risolvere il problema con le risorse che ha a disposizione. Intanto, una buona notizia per la società è arrivata con la scadenza delle clausole di rescissione di Rovella e Guendouzi, rispettivamente da 50 milioni, che avrebbero potuto consentire una loro partenza senza che il club potesse opporsi. Ora, per cederli, sarà necessario trattare direttamente con la società, che ha così blindato due pedine fondamentali del centrocampo. Le scelte che Sarri farà nelle prossime settimane saranno decisive per il futuro offensivo della Lazio, che ha bisogno di ritrovare al più presto la via del gol.