La Lazio reduce dal precampionato perfetto: sei vittorie su sei, da quanto non succedeva

La Lazio di Gattuso chiude l’estate con 23 gol segnati e sei subiti prima della Coppa Italia: percorso brillante dei biancocelesti

La Lazio conclude il proprio precampionato con un percorso netto: la squadra di Gennaro Gattuso ha infatti vinto tutte le sei amichevoli disputate durante l’estate, dalla sfida contro la Primavera fino all’ultimo test con il Frosinone. Un cammino costruito contro avversari di livello differente, di certo, ma che resta comunque significativo in vista dell’inizio degli impegni ufficiali.

Il bilancio complessivo parla di sei vittorie, 23 gol realizzati e sei subiti. Prima del Frosinone erano arrivati i successi contro Lazio Primavera, Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli e Ostiamare.

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Lazio reduce da una striscia che mancava da sette anni

Per ritrovare una preparazione estiva chiusa senza sconfitte bisogna tornare al 2019, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Simone Inzaghi.

Quella Lazio si preparava alla stagione 2019/20, annata poi interrotta per diversi mesi dalla pandemia da Covid-19 e ricordata per la lunga corsa nelle zone altissime della classifica. Anche in quell’estate i biancocelesti riuscirono a vincere tutte le amichevoli disputate.

Il precedente dell’estate 2019

Durante il ritiro di Auronzo di Cadore, la squadra di Inzaghi superò l’Auronzo per 18-0, il Top 11 Radio Club 103 per 12-0, la Triestina per 5-2, l’Entella per 5-0 e il Mantova per 4-0.

Il dato relativo proprio al Mantova assume oggi un significato particolare: sarà infatti l’avversario della Lazio nei trentaduesimi di Coppa Italia, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Il percorso perfetto proseguì successivamente anche lontano dall’Italia. La Lazio vinse contro Bournemouth per 4-3, Paderborn per 4-2, Al-Shabab Riyad per 5-1 e Celta Vigo per 2-1.

Ora iniziano le partite che contano

Sette anni dopo, Gattuso riesce quindi a chiudere il precampionato con un’altra striscia perfetta. Il valore delle amichevoli va naturalmente contestualizzato, considerando anche il livello degli avversari affrontati, ma i numeri restituiscono comunque una Lazio capace di trovare con continuità la porta.

Ora il test più importante sarà quello delle gare ufficiali e dopo sei vittorie su sei e 23 gol segnati, il primo vero banco di prova arriverà contro il Mantova in Coppa Italia.