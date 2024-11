Lazio Porto, spunta qualche posto in Distinti Nord: le ultime sulla vendita

Lazio Porto si avvicina, ci sarà una discreta cornice di pubblico: in questi istanti sono spuntati alcuni posti nei Distinti Nord

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Lazio–Porto, i biancocelesti potranno contare su una discreta cornice di pubblico. Fino alle ore 21:00 sono acquistabili i tagliandi per la sfida, anche per i possessori di abbonamento nei settori 48-49 (chiusi in questa sfida di Europa League) a prezzo ridotto in alcuni settori dello Stadio.

In queste ore, come spesso accade nel giorno del match casalingo, sono sbucati alcuni tagliandi nei Distinti Nord Ovest (circa 50) ed una manciata in Distinti Nord Est. Tagliandi acquistabili tramite il circuito Vivaticket. C’è ancora disponibilità nelle due Tribune e nel settore Sud.