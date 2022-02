Lazio-Porto, scelta la playlist del pre partita – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa che si giochi tra due giorni la gara andata, si pensa già a Lazio-Porto di giovedì prossimo. Ed ecco che arrivate una curiosa decisione.

Infatti i tifosi, attraverso un sondaggio lanciato dalla piattaforma Binance, hanno potuto scegliere la playlist del pre partita. La scelta è stato comunicata dalla società sui canali social:

Le canzoni scelte sono Thunderstruck degli AC/DC, What’s my age again dei Blink 182, Unstoppable di Sia, Calling di Ingrosso, Alesso e Tedder e per finire Sicko mode di Travis Scott e Drake.