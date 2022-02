Lazio Porto, le pagelle dell’arbitro: «Aytekin indisponente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio Porto, le pagelle dell’arbitro Aytekin, protagonista in negativo del match dell’Olimpico. I giudizi

Non una serata da incorniciare per l’arbitro Aytekin, protagonista in negativo di Lazio-Porto. Il fischietto tedesco ma di origine turca viene definito “indisponente” dai quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – «Indisponente, per come ha gestito la partita. Non è la prima volta che il fischietto tedesco incrocia le italiane e non è la prima volta che i nostri club hanno qualcosa da recriminare. Il fare compassato quasi da…moviola in campo, insufficiente l’aspetto disciplinare, qualcosa da rivedere anche sull’aspetto tecnico. Non una serata da incorniciare». VOTO 5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Il contatto Milinkovic-Taremi è lieve. Sbaglia lui ad ammonire per simulazione, sbaglia il VAR a chiamarlo alla review per l’assegnazione del penalty. VOTO 5.