Lazio Porto, fischi e proteste ad inizio partita durante l’inno di Europa League: il motivo

Lazio Porto, ad inizio match prima del fischio d’inizio a far scalpore sono stati i fischi durante l’inno della competizione

La partita è ancora in corso tra Lazio e Porto, con i biancocelesti ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Romagnoli di testa. Ad aver fatto scalpore è stata la reazione del pubblico dello stadio Olimpico durante l’inno di Europa League con i tifosi delle aquile che hanno protestato contro la Uefa, riguardo la decisione di quest’ultimi di squalificare i due settori della Curva Nord.