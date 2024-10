Lazio Porto, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli. E sul provvedimento Uefa...

Lazio Porto, la società biancoceleste ha comunicato tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per il match di Europa League

Tramite il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto quando partirà la vendita dei biglietti per il match di Europa League contro il Porto. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Europa League Lazio-Porto, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21:00.

Come da provvedimento Uefa, i seguenti settori della Curva Nord rimarranno chiusi, per cui gli abbonati non potranno accedere a questa gara:

48AD – 48AS – 49AD – 48B – 49AS – 49B.

Gli stessi settori sopra indicati, non saranno aperti alle vendite dei biglietti.