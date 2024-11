Lazio Porto, dove vedere il match di Europa League in tv e streaming

Lazio Porto, a pochi giorni dalla sfida interna di coppa ecco dove seguire il match contro i portoghesi in tv e streaming

Archiviata la vittoria preziosa e fondamentale di ieri con il Cagliari, per la Lazio è già tempo di proiettarsi alla partita anch’essa interna ma di Europa League contro il Porto. Il match avverrà giovedì sera alle ore 21 e sarà trasmesso su Sky Sport e su Sky Go ma non perdete il nostro consueto appuntamento con la cronaca testuale su LazioNews24! Vi aspettiamo