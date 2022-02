Lazio Porto, arbitra Aytekin: i precedenti con il fischietto tedesco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Aytekin l’arbitro di Lazio-Porto. I precedenti dei biancocelesti con il fischietto tedesco

La UEFA ha designato Aytekin come arbitro di Lazio-Porto, ritorno dei playoff di Europa League. Il tedesco ha diretto per due volte i biancocelesti, con questi precedenti. La prima volta era il 15 febbraio del 2018, e a Bucarest la squadra capitolina perse per 1-0 la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro l’FCSB.

La seconda volta, invece, risale a questa stagione: ovvero lo 0-0 dell’Olimpico contro il Marsaglia. Come riportato sul sito ufficiale della Lazio, inoltre, nessuna altra squadra italiana ha vinto con Aytekin alla direzione con sei pareggi in altrettante partite.