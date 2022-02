Lazio, nel passato tante rimonte in Europa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per questa sera la Lazio ha un qualcosa a cui aggrapparsi, ossia le rimonte già fatte in passato nelle competizioni europee

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i precedenti sono ben quattro. Uno tra l’altro è contro una squadra portoghese, ossia il Boavista. Era la Coppa Uefa 1975-76 e, dopo aver perso 1-0 all’andata, i capitolini si erano imposti 5-0 all’Olimpico. La stessa cosa era già accaduta nel tuno precedente, con il Cornomorece: sconfitta 1-0 in trasferta e successo 3-0 in casa. Gli altri precedenti sono più recenti. Il primo è della stagione 2001-02, quando, nel turno preliminare di Champions, la Lazio sconfitta a Copenaghen, La Lazio era stata poi capace di ribaltare il risultato all’Olimpico con un 4-1. L’ultima rimonta vincente è invece dell’EuropaLeague 2017- 18: 1-0 in Romania per la Steaua Bucarest e vittoria della Lazio all’Olimpico per 5-1.