Lazio da podio europeo! Solo Barcellona e Marsiglia hanno una percentuale realizzativa più alta in questa stagione

Macchina da gol Lazio: efficacia al tiro da primato europeo per la squadra di Gattuso! Avanti solo Barcellona e Marsiglia

L’impatto devastante impresso dal tecnico calabrese sulla panchina biancoceleste sta trovando riscontri clamorosi non soltanto all’interno dei confini nazionali, ma anche e soprattutto nei dati statistici che misurano l’efficacia offensiva a livello continentale.

La Lazio sta viaggiando a ritmi stratosferici, confermandosi una vera e propria macchina da gol capace di insidiare i top club più blasonati d’Europa! Un rendimento offensivo cinico e spettacolare che proietta la compagine capitolina ai vertici assoluti delle classifiche di efficienza realizzativa del calcio moderno.

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La Lazio ai vertici d’Europa dietro a Barcellona e Marsiglia

Il dato che certifica la straordinaria vena realizzativa della formazione guidata da Gennaro Gattuso emerge dal confronto con gli altri principali tornei del vecchio continente. Nei cinque campionati europei di primo livello, soltanto due corazzate riescono a fare meglio dei biancocelesti in termini di conversione sottoporta.

Il Barcellona comanda questa speciale graduatoria con una percentuale del 19,1%, seguito dal Marsiglia con il 17,4%. Subito dietro si piazza proprio la Lazio, che vanta una straordinaria percentuale realizzativa pari al 17,3%, confermandosi un’autentica potenza offensiva capace di capitalizzare al massimo ogni singola palla gol.

Il record storico in Serie A stabilito dalla Lazio negli ultimi venti anni

Se il paragone con i colossi esteri esalta la portata dell’impresa dei capitolini, il confronto con la storia recente del campionato italiano restituisce dimensioni ancor più leggendarie a questo avvio di stagione. Si tratta infatti della percentuale realizzativa più alta mai registrata da un singolo club in Serie A se si considerano le ultime venti stagioni calcistiche.

La Lazio è riuscita a superare persino il proprio primato stabilito nell’annata 2021/22, quando la stessa squadra si era fermata al 17% di efficienza sotto porta, confermando la bontà del lavoro tattico e la straordinaria vena realizzativa degli attaccanti a disposizione della panchina biancoceleste!