Gattuso esalta il nuovo corso arbitrale! Gioco più veloce e spettacolare in stile inglese

Meno simulazioni e più spettacolo: Gennaro Gattuso analizza la crescita del calcio italiano grazie ai direttori di gara

L’attesa per l’impegno della decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi nel corso della conferenza stampa odierna, andata in scena oggi. Alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Cagliari, in programma domani alle ore 15:00 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico.

Il tecnico dei padroni di casa Gennaro Gattuso ha catturato l’attenzione dei media con un’analisi lucida e per certi versi inaspettata sul mondo arbitrale e sulla spettacolarità ritrovata del massimo torneo nazionale, evidenziando i meriti di una svolta epocale che sta appassionando gli addetti ai lavori.

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Il giudizio di Gennaro Gattuso sugli arbitri e sul nuovo spettacolo della Serie A

L’allenatore della Lazio ha speso parole d’elogio inaspettate, ma profondamente ragionate sulla classe arbitrale e sull’evoluzione del gioco.Ha sottolineato il netto miglioramento del torneo rispetto alle passate stagioni: «L’anno scorso ho viaggiato tanto, ho preso 100 e passa aerei, ho visto tante partite. Il campionato non era bello come quest’anno e un po’ di meriti bisogna darli. Sul minutaggio che si è alzato, vari allenatori propongono il loro calcio e ora tutto è più divertente».

La fine delle polemiche e il paragone con la Premier League secondo Gennaro Gattuso

Il ragionamento del mister si è poi spinto su un’analisi approfondita del comportamento in campo di squadre e direttori di gara, paragonando il torneo italiano ai ritmi dei campionati esteri più prestigiosi. Sempre citando le parole integrali emerse dall’incontro con i media, Gennaro Gattuso ha aggiunto:

«Vedi le partite come la Premier League, una valanga di gol. È merito degli arbitri che non si specula più, che non si fa il cinema. Il cambiamento è incredibile, tutti ci lamentavamo del nostro calcio, ovviamente l’errore ci sarà sempre».

Un’apertura di credito totale verso chi dirige le gare, confermata anche da un aneddoto personale: «Io giorni fa avevo visto due o tre robe, mi sembravano giuste, ma ho chiamato il match analyst e ho toppato tutte e tre. Vi posso assicurare che in questo momento bisogna fare i complimenti, è un calcio più bello, giocato e veloce e sono contento di questo. È difficile arbitrare».