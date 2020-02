Lazio, Piscedda: «I biancocelesti hanno migliorato l’approccio alle gare»

L’ex Lazio, in vista della partita dei biancocelesti contro l’Inter, ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla gara a Radiosei

Domenica ci sarà l’occasione per la Lazio di continuare ad alimentare il sogno che sta tenendo svegli tutti i tifosi. Contro l’Inter sarà fondamentale per vedere se la squadra di Inzaghi è pronta a contendere il titolo alle corazzate del nord.

Ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda espone il proprio pensiero riguardo il big match: «La Lazio gioca bene. Nel modo in cui stanno in campo gli uomini di Inzaghi, la Francia ci ha vinto i Mondiali. La Juventus ha subìto un cambiamento drastico con Sarri, quando vai in una squadra che vince da otto anni cercare di stravolgere le cose è difficile. L’Inter non gioca bene, lo ha detto Conte stesso che non gli interessa giocare bene ma solamente vincere. I biancocelesti hanno migliorato l’interpretazione delle partite, a volte sta bassa e a volte si alza. Domenica immagino una gara in cui le due compagini si studieranno. Hanno entrambe una difesa solida, il centrocampo laziale è più tecnico mentre quello nerazzurro più fisico. Davanti sono forti tutte e due. Si equivalgono sicuramente».