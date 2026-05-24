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Lazio Pisa, ultima vittoria casalinga in una stagione da dimenticare! I voti

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1 giorno ago

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Lazio Pisa, si conclude con una vittoria la stagione nefasta per i biancocelesti! I quotidiani sportivi giudicano così i capitolini

Si chiude con una vittoria contro il Pisa nell’ultima allo stadio Olimpico, una stagione nefasta per la Lazio. I biancocelesti, ormai senza stimoli, si sono imposti per 2-1 con Dele-Bashiru e Pedro, per i nerazzurri a segno Moreo. I principali quotidiani sportivi valutano così la prestazione della formazione capitolina:

GAZZETTA DELLO SPORT: Furlanetto 6,5; Marusic 6, Gila 5,5 (46′ Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (37′ st Lazzari sv); Dele-Bashiru 6,5 (37′ st Przyborek sv), Basic 6, Belahyane 6; Cancellieri 5,5 (26 st Maldini 6), Noslin 6, Pedro 7,5 (dal 17′ st Dia 6). All. Sarri 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT: Furlanetto 6,5; Marusic 6, Gila 5,5 (46′ Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (37′ st Lazzari sv); Dele-Bashiru 6,5 (37′ st Przyborek sv), Basic 5,5, Belahyane 5,5; Cancellieri 5 (26 st Maldini 6), Noslin 5,5, Pedro 8 (dal 17′ st Dia 5). All. Sarri 6.

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TUTTOSPORT: Furlanetto 6,5; Marusic 5,5, Gila 5,5 (46′ Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (37′ st Lazzari sv); Dele-Bashiru 6,5 (37′ st Przyborek sv), Basic 6, Belahyane 6,5; Cancellieri 5,5 (26 st Maldini 6), Noslin 6, Pedro 7 (dal 17′ st Dia 6). All. Sarri 6,5.

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